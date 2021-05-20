اليوم السابع
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ضبط 168 دراجة بخارية يستخدمها صبية في الاستعراض بالمهندسين

الخميس، 20 مايو 2021 11:08 م
ضبط 168 دراجة بخارية يستخدمها صبية في الاستعراض بالمهندسين دراجات بخارية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط 168 دراجة بخارية، خاصة من الصبية التي يستخدموها في الاستعراض بمنطقة المهندسين.

وتداول "فيس بوك" مقطع فيديو تضمن قيام بعض الشباب بالإستعراض بواسطة الدراجات النارية مُتسببين فى شلل الحركة المرورية  ومعرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر بمنطقة المهندسين بالجيزة وكذا ما نشرته إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً مقطع فيديو لعشرات الشباب بدراجات نارية يجوبون إحدى الشوارع بذات المنطقة .

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإعداد الخطة اللازمة التى من أهم عناصرها وضع الإرتكازات بالمناطق الهامة على مدار اليوم خلال أيام عيد الفطر بالإشتراك مع الجهات المعنية ، وذلك للحد من قيام بعض الصبية بالإستعراض بالدراجات النارية ، كما قامت بإجراء حملات مرورية بدائرة قسمى شرطة ( العجوزة ، الدقى ) حيث أسفرت عن حجز (168) دراجة نارية ، مع قيام  المديرية بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى بشارع جامعة الدول العربية للتصدى لتلك السلبيات ومنعها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

 


دراجة نارية

الداخلية

المهندسين

اخبار الحوادث

حملات امنية

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