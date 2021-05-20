شاهد تكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى أحياء الإسكندرية لمواجهة كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم لجميع أماكن تجمعات المواطنين والأماكن الحيوية ووسائل النقل العام والمواقف على مستوى المحافظة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أنه تنفيذا لتعليمات المحافظ؛ تم شن حملة تطهير وتعقيم لجميع مرافق استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بالإسكندرية ، كما شنت الأحياء المختلفة أعمال تطهير واسعة على أماكن تجمعات المواطنين.