شاهد تكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى أحياء الإسكندرية لمواجهة كورونا

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم لجميع أماكن تجمعات المواطنين والأماكن الحيوية ووسائل النقل العام والمواقف على مستوى المحافظة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أنه تنفيذا لتعليمات المحافظ؛ تم شن حملة تطهير وتعقيم لجميع مرافق استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بالإسكندرية ، كما شنت الأحياء المختلفة أعمال تطهير واسعة على أماكن تجمعات المواطنين.
وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد استعرض ما تم تنفيذه خلال حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء في الفترة من يناير 2021 حتى منتصف مايو 2021 ، موضحًا أنه تم إغلاق 350 سنتر تعليمي، وغلق أكثر من 1482 محل مخالف، وغلق 423 مقهى وتوجيه 1300 إنذار للمقاهي، وتم التحفظ على 24 ألف حالة إشغال من المقاهى، بالإضافة إلى تحرير 83 ألف محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة للإجراءات الاحترازية حوالي 6 ملايين جنيه غرامة.
أعمال التعقيم
تطهير المبنى
فرق التطهير
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