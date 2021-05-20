اليوم السابع
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الخميس، 20 مايو 2021 09:46 م
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دورة تدريبية لتأمين سلامة الحركة الجوية بين المجال الجوى المصرى والسودانى

الخميس، 20 مايو 2021 09:11 م
دورة تدريبية لتأمين سلامة الحركة الجوية بين المجال الجوى المصرى والسودانى جانب من الدورة التدريبية
كتبت رحاب نبيل

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نظمت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية دورة تدريبية متخصصة فى الفترة من 17 وحتى 24، عن نظم الربط البياني والتقني بين المجال الجوي المصري والمجال الجوي السوداني والمعروفة باسم (OLDI/AIDC)، بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركه القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وذلك دعما للجهود المستمرة لتوطيد أواصر التعاون مع دولة السودان الشقيقة بمجال خدمات الملاحة الجوية.
 
وشارك في الدورة التدريبية 54 متدربا سودانيا، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الرؤى التشغيلية بين البلدين، بما يعزز مستويات تأمين سلامة الحركة الجوية المتداولة بين المجال الجوي المصري والسوداني، حيث أشاد الموفدين بكفاءة المدربين وشمولية المحتوى التدريبي وكرم الضيافة المصرى.

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