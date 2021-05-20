اليوم السابع
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حبس متهمين بالإتجار بالعملة فى السوق السوداء بالساحل 4 أيام

الخميس، 20 مايو 2021 02:30 م
حبس متهمين بالإتجار بالعملة فى السوق السوداء بالساحل 4 أيام حبس -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة الساحل الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر عبد العزيز، المحامي العام الأول، حبس شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالإتجار بالعملة فى السوق السوداء، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

البداية كانت بتمكن قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، حال استقلالهما إحدى سيارات الأجرة بدائرة القسم وبحوزتهما مبلغ مالى "عملات أجنبية".

 

وبمواجهتهما، اعترفا بتحصلهما على المبلغ المالى المضبوط وبحوزتهما من أحد الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنه" بدائرة قسم شرطة الموسكى بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفية.


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