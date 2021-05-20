اليوم السابع
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جائحة كورونا تكبد الطيران الأردني خسائر تجاوزت 200 مليون دينار خلال 2020

الخميس، 20 مايو 2021 02:00 ص
جائحة كورونا تكبد الطيران الأردني خسائر تجاوزت 200 مليون دينار خلال 2020 لقاح كورونا
(أ ش أ)

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كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو، أن خسائر شركات الطيران في البلاد تجاوزت 200 مليون دينار العام الماضي، بحسب البيانات المالية الأولية الواردة للهيئة من شركات الطيران ومشغلي المطارات الأردنية.

وقال مستو - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - "إن هذه الخسائر لم تشمل بعد خسائر المشغلين الذين يدعمون قطاع الطيران، كشركات الصيانة ومعاهد وأكاديميات التدريب ومقدمي خدمات المناولة الأرضية في المطارات، إضافة إلى الخسائر غير المباشرة التي تكبدها قطاع السياحة بكل مكوناته".

وأضاف أن الهيئة سجلت العام الماضي انخفاضا في حركة المسافرين والطائرات والشحن الجوي في المطارات، مبينا أن حركة المسافرين القادمين والمغادرين انخفضت بنسبة 76%، في حين انخفضت حركة الطائرات القادمة والمغادرة 66%، كما انخفضت حركة الشحن الجوي الوارد والصادر 53%.

وأشار إلى أن المطارات الأردنية استقبلت العام الماضي نحو 239ر2 مليون مسافر "قادم ومغادر"، مقارنة مع 227ر9 مليون مسافر عام 2019، وكذلك استقبلت 486ر29 ألف طائرة قادمة ومغادرة عام 2020، مسجلة انخفاضا حادا عن العام الذي سبقه، الذي استقبلت فيه 565ر87 ألف طائرة.

 

 

 

 


فيروس كورونا

لقاح كورونا

الأردن

عمان

الطيران الأردني

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