تخصيص 18 قطعة أرض تبرعات لإقامة مشروعات بالدقهلية للنفع العام

الدقهلية شريف الديب

وافقت اللجنة العليا بالدقهلية المشكلة لبحث الأراضى المتبرع بها من أجل إقامة مشروعات للنفع العام تساهم فى توفير الخدمات للمواطنين.

وعقد اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع اللجنة العليا المشكلة لبحث كافة قطع الأراضى المتبرع بها لإقامة مشروعات النفع العام فى مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية.

وقد انتهت اللجنة بالموافقة على 18 قطعة أرض من المستوفاة للشروط لإقامة مشروعات خدمية وتنموية بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

ففى مركز السنبلاوين تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 7 قراريط لإنشاء مدرسة ابتدائى بقرية طنباره، وتمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 350 مترا لإنشاء مسجد بقرية الحصوه، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 180 مترا لإحلال وتجديد مسجد بعزبة 9 بقرية المقاطعة، وأيضا تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 7 قيراط لإنشاء وحدة صحية بكفر قنصوه .

وفى مركز ميت غمر تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 10 قراريط لإنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية جصفا، وكذا الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 16 قيراط و 7 أسهم لإنشاء مدرسة تجريبية بصهرجت الكبري، وأيضا تم الموافقة على استئجار قطعة أرض مساحتها 14 قيراط لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بصهرجت الكبرى.

وفى مركز بلقاس تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراط لإنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية عش العقاب، والموافقة على عمل سور دير القديسة دميانة ببلقاس خامس.

وفى مركز المطرية تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراط لإنشاء مدرسة تعليم أساسى بالعصافرة.

وفى مركز دكرنس تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1 فدان و6 قراريط لإنشاء مجمع مدارس ( لغات - تعليم أساسى ) بقرية المحمودية بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 425 متر لتوسعات مدرسة ميت طريف، وأيضا تم الموافقة على تخصيص مساحة 300 متر لإحلال وتجديد مسجد عزبة وديع الربيعة.

وفى مركز شربين تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر لإنشاء مجمع معاهد أزهرية للفتيات ( ابتدائي - إعدادى ) بكفر يوسف وتمت الموافقة على تغيير نشاط مدرسة إعدادي ثانوى الى مركز شباب بعزبة المهندس الصبريه على مساحة 19 قيراط و 20 سهم.

وفى مركز اجا تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2 قيراط لإنشاء مسجد بقرية تلبنت.

وقد وجه الدكتور أيمن مختار الشكر والتقدير للمجتمع المدنى بالدقهلية الذى ضرب أروع المثل فى المشاركة المجتمعية سواء من خلال التبرع بقطع الأراضى أو تبرعات مالية للمساهمة فى إقامة منشآت تعليمية أو طبية وخدمية لمواطنى هذه المحافظة العريقة.