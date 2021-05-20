انتخاب محمد شفيق أمينا عاما لنقابة البيطريين وياسمين أبو الخير وكيلا

أجرى مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، انتخابات إعادة تشكيل هيئة المكتب، خلال جلسته الإجرائية التى تم عقدها اليوم، الخميس 20 مايو 2021.
وقال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، فى بيان، إن الانتخابات أسفرت عن: انتخاب الدكتور محمد شفيق محمد الهادى لمنصب الأمين العام، وانتخاب الدكتور ياسمين أحمد أبو الخير وكيلا للمجلس، وانتخاب الدكتور أيمن محمد حلمى الأمين العام المساعد، وانتخاب الدكتور عبد العزيز محمد الجوهري أمينا للصندوق، وانتخاب الدكتور محمد سامى أحمد حجازي أمين الصندوق المساعد.
انتخاب محمد شفيق أمينا عاما لنقابة البيطريين وياسمين أبو الخير وكيلاالخميس، 20 مايو 2021 07:22 م
نقابة البيطريين
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أجرى مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، انتخابات إعادة تشكيل هيئة المكتب، خلال جلسته الإجرائية التى تم عقدها اليوم، الخميس 20 مايو 2021.
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