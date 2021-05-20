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السجن 15 سنة لعامل استدرج سيدة وسرقها بعد تخديرها داخل شقته بالقاهرة

الخميس، 20 مايو 2021 03:51 م
السجن 15 سنة لعامل استدرج سيدة وسرقها بعد تخديرها داخل شقته بالقاهرة المستشار محمد علي مصطفى الفقى وهئية المحكمة
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، بمعاقبة عامل بالسجن 15 سنة، بتهمة سرقة سيدة بالإكراه بعد تخديرها داخل شقته. 

 

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من سيدة أفادت فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه على يد عامل تعرفت عليه ونشأت بينهما علاقة صداقة، واستدرجها داخل شقته بمنطقة قصر النيل، وعقب تناولها مشروب قدمه لها المتهم فقدت وعيها، وعقب إفاقتها فوجئت بأن المتهم استولى على ذهبها وهاتفها المحمول، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.


جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

عقوبة السرقة بالإكراه

المستشار محمد علي الفقي

عقوبة السرقة

جرائم السرقة

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