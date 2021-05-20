اعترافات لص مدينة نصر: تخصصت فى سرقة الخزائن من المحلات التجارية

كتب كريم صبحى

أدلى مسجل خطر متهم بسرقة محل تجارى فى منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه تخصص فى سرقة الخزائن فى المحلات التجارية.

وأضاف المتهم أنه يراقب المكان قبل سرقته لمعرفة مواعيد غلق المحل المستهدف سرقته، وسرقة المتاجر عن طريق كسر الأقفال.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة محل تجارى بمدينة نصر، قبل اكتشاف مالك المحل الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وبحوزته خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى "مجهول المصدر".

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل محل جزارة كائن بدائرة القسم بأسلوب "الضغط علي الباب"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.