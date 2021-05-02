اليوم السابع
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10 توصيات لمزارعى التين يجب اتباعها خلال شهر مايو.. تعرف عليها

الأحد، 02 مايو 2021 09:00 م
10 توصيات لمزارعى التين يجب اتباعها خلال شهر مايو.. تعرف عليها التين
كتبت أسماء نصار

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الارشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول التين مراعاتها، خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث البساتين..

1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم

2- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط

5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري

6- إعداد الثمار قبل الجمع ووقف الرش الفطرى والحشرى بمدة كافية قبل الجمع

7- جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن فى التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة

8-يتم رش مبيد حشرى كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش والتسميد قبل الجمع بمدة كافية ويتم التسميد مرة أخرى بعد الجمع حتى نهاية سبتمبر.

9- يتم تقسيم الرى إلى 4 دفعات فى الأسبوع بمعدل 1 ساعة فى الرية ( 4 ساعات رى فى الأسبوع)

30 دقيقة رى بدون تسميد و20 دقيقة رى بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

10-مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشرى المناسب ويتم مقاومتها.


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