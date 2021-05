مقتل 2 وإصابة 23 بعد انقلاب قارب تهريب قبالة سواحل سان دييجو.. فيديو

انقلب قارب قبالة ساحل سان دييجو ، وبحسب ما ورد كانت مجموعة تستقل قارب صغير يستخدم غالبًا لتهريب الأشخاص إلى الولايات المتحدة، وفقا لفوكس نيوز.

وأشار وكيل الدوريات ، آرون م هيتكي، إلى الحادث على أنه "حادث تهريب بحري مشتبه به". أسفر صباح اليوم عن مقتل شخصين وإدخال 23 آخرين إلى المستشفى فيما تشتبه السلطات في أنه عملية تهريب.

وقالت إدارة الإنقاذ في سان دييجو، إنها أنقذت 25 شخصًا من المياه، وأن اثنين لم ينجوا. كانت الوكالات الفيدرالية تبحث في المياه في السفن والطائرات.

كان ما يقرب من 100 من المستجيبين الأوائل يردون على مكان الحادث ، مع ثمانية سيارات إطفاء و 10 مسعفين ومسؤولين آخرين مختلفين.

Video sent to @CBSNews shows a boat capsizing in San Diego; at least two were killed & more than 20 hospitalized https://t.co/IryoQAWGaE pic.twitter.com/jiNl9k6L0S