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مقتل 2 وإصابة 23 بعد انقلاب قارب تهريب قبالة سواحل سان دييجو.. فيديو

الأحد، 02 مايو 2021 11:29 م
مقتل 2 وإصابة 23 بعد انقلاب قارب تهريب قبالة سواحل سان دييجو.. فيديو سان دييجو
كتبت: نهال أبو السعود

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انقلب قارب قبالة ساحل سان دييجو ، وبحسب ما ورد كانت مجموعة تستقل قارب صغير يستخدم غالبًا لتهريب الأشخاص إلى الولايات المتحدة، وفقا لفوكس نيوز.

 

وأشار وكيل الدوريات ، آرون م هيتكي، إلى الحادث على أنه "حادث تهريب بحري مشتبه به". أسفر صباح اليوم عن مقتل شخصين وإدخال 23 آخرين إلى المستشفى فيما تشتبه السلطات في أنه عملية تهريب.

وقالت إدارة الإنقاذ في سان دييجو، إنها أنقذت 25 شخصًا من المياه، وأن اثنين لم ينجوا. كانت الوكالات الفيدرالية تبحث في المياه في السفن والطائرات.

كان ما يقرب من 100 من المستجيبين الأوائل يردون على مكان الحادث ، مع ثمانية سيارات إطفاء و 10 مسعفين ومسؤولين آخرين مختلفين.

وقالت عضو مجلس المدينة جين كامبل، التي تمثل المنطقة، إن مكتبها كان يراقب الحادث، وأن "أفكارها مع المتأثرين"، ولم يتضح على الفور سبب انقلاب القارب. وقالت السلطات في سان دييجو إن البحث مازال جاريا.

يأتي الحادث، وسط تصاعد في الهجرة غير الشرعية خاصة القصر غير المصحوبين بذويهم على الحدود، وهاجم المنتقدون الرئيس بايدن بسبب تعامله مع الهجرة في الأيام الأولى لإدارته، مشيرين إلى تحركات ضيقت إنفاذ القانون الداخلي وقلصت من سياسات الحدود لسلفه، والتي يقولون إنها زادت من عوامل الجذب التي تجذب المهاجرين إلى الشمال.

 

 


الولايات المتحدة

سان دييجو

تهريب

هجرة غير شرعية

أخبار أمريكا

جو بايدن

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