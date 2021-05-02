اليوم السابع
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مستشار الأمن القومي الأمريكي: علينا الاستثمار في أنفسنا للتعامل مع "المنافسة الصينية الشديدة"

الأحد، 02 مايو 2021 11:00 م
مستشار الأمن القومي الأمريكي: علينا الاستثمار في أنفسنا للتعامل مع "المنافسة الصينية الشديدة" جيك سوليفان
أ ش أ

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة يتعين عليها أن تستثمر في نفسها لكي تتعامل مع "المنافسة الصينية الشديدة" من "موقع قوة"، وأن هذا يعني "الاستثمارات الجريئة بعيدة المدى في كل شيء".
 
وقال سوليفان - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، أن الاستثمارات يجب أن تشمل كل شيء "من البحث والتطوير إلى شبكة الكهرباء المحدثة إلى جميع الاستثمارات المتنامية التي تخلق فرص العمل والطبقة المتوسطة التي اقترحها الرئيس جو بايدن".
 
وشدد على أن هذا ليس جيدا لأمن الاقتصادي الأمريكي فحسب، بل هو جيد للأمن القومي الأمريكي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تستعد للسيطرة وكسب سباق الطاقة النظيفة من أجل المستقبل، ولكنها "ستحاسب أيضا البلدان الأخرى"

جيك سوليفان

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