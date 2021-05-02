اليوم السابع
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"لوبان": العقوبات الروسية على الاتحاد الأوروبي "معاملة بالمثل"

الأحد، 02 مايو 2021 01:00 ص
"لوبان": العقوبات الروسية على الاتحاد الأوروبي "معاملة بالمثل" لوبان
(وكالات)

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أعلنت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي، مارين لوبان، إن العقوبات الروسية على مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي تندرج في إطار "المعاملة بالمثل"، بعد تلك التي قررها الاتحاد بحق موسكو.

وأكدت لوبان : من اللحظة التي فرض فيها الاتحاد الأوروبي قبل سنوات عقوبات على نواب روس طالت رئيس مجلس الدوما، من الصعب ألا نفاجأ بأن روسيا في إطار المعاملة بالمثل تعتبر أنه لا يحق أيضا لمسؤولين أوروبيين دخول أراضيها".

وأضافت: "لا تقف روسيا وراء العقوبات التي تقررت على أشخاص، بل الاتحاد الأوروبي الذي فرضها في مارس، وهي خطأ".

يذكر أن روسيا حظرت الدخول لأراضيها على 8 مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، ردا على عقوبات فرضها الاتحاد على 6 مواطنين روس في مارس الماضي، متهما إياهم بانتهاك حقوق الإنسان.

 

 

 


لوبان

فرنسا

الاتحاد الأوروبي

موسكو

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