قائد قوات الباسيج الإيرانية السابق يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن على رضا افشار رئيس معهد الحرب الناعمة بجامعة للدفاع الوطنى، والقائد السابق لقوات الباسيج الإيرانية اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة 18 يونيو المقبل.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، قال أفشار فى مؤتمر صحفى: "كنت أتدارس الموقف وتوصلت إلى استنتاج مفاده أنه يجب المشاركة فى ساحة الانتخابات، إن شاء الله سأشارك وقد دونت ما يقرب من 40 برنامجا لحل المشكلات الأساسية فى المجالات المختلفة بالبلاد".

وسيتم فتح باب تسجيل أسماء المرشحين فى 11 مايو المقبل وسيستمر لمدة 5 أيام، ويبدأ مجلس صيانة الدستور بفحص الأسماء وإعلان قائمة المرشحين النهائية.

وقبل نحو 3 أشهر من الانتخابات، أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في كلمة وجهها إلى الإيرانيين، بمناسبة عيد النوروز أن "هذا العام، 1400 (بالتاريخ الفارسى)، عام حساس ومهم، بسبب الانتخابات التي ستجرى في بدايته، في شهر خرداد".

وكانت أعلنت بعض الشخصيات الإيرانية اعتزامها خوض غمار المنافسة على كرسي الرئاسة، ففي نوفمبر العام الماضي، كشف العميد حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني السابق والمستشار العسكري الحالي لمرشد إيران على خامنئى عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.

كما أقدم العميد سعيد محمد، قائد الهيئة الهندسية لمؤسسة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثورى الإيرانى، على الاستقالة من منصبه، وعلى الفور أعلن عن قراره خوض الانتخابات.