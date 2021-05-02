غلق 3 ملاهى بالدقهلية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وغلق الحدائق العامة

الدقهلية - فريق المحافظات

قادت المهندسة منال الغندور سكرتير محافظة الدقهلية، حملة مكبرة على عدد من المنشآت المخالفة، لقرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالالتزام واتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على التباعد الاجتماعى خلال الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا.

وقامت الغندور بغلق وتشميع ملاهى بيبو لاند الموجودة بشارع المشاية بنطاق حى غرب المنصورة ، وذلك لعدم التزامه بمواعيد الغلق المقررة، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتبين وجود أعداد وتجمعات كبيرة للمواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة لصاحب الملاهى بالمخالفات الواقعة ، وجارى عرضه على النيابة العامة.

كما توجهت الغندور بالاشتراك مع الحملة الهندسية وشرطة المرافق بتفكيك الملاهى الموجوده بنطاق حى شرق المنصورة، لعدم الالتزام بالتعليمات المقررة بغلق الحدائق العامة خلال الاحتفالات بأعياد الربيع ، والتنبيه بعدم إقامته مرة أخرى.

كما استدعت سيارات الإطفاء، وتم إغلاق الحدائق العامة بنطاق حى شرق المنصورة وخاصة المتواجد فيه مشروع شارع 306 ، وطلبت من الجميع الالتزام بالتعليمات ومنع التجمعات والاكتفاء بتقديم الاطعمه والمشروبات عن طريق خدمة التوصيل " الدليفري" فقط وذلك بتطبيق قرار محافظ الدقهلية.

كم تم تفكيك ألعاب الملاهى الموجودة داخل مدينة جمصة بعد أن تم إصابة ثلاثة أطفال نتيجة سقوطهم من أحد الالعاب الموجودة .

يذكر بأن أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، القرار رقم 234 لسنة 2021 والذى تضمن منع كافة أشكال الاحتفال بأعياد الربيع ومنع أية تجمعات وفاعليات جماهيرية وإستمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ، والتعامل بكل حسم مع المخالفين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين .

وأكد محافظ الدقهلية فى قرارة على ضرورة الإلتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا ، وإستمرار الحملات على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية والورش لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم والإلتزام بتطبيق القرارات الخاصة بمواعيد الغلق الصيفية ، ووجه المحافظ فى قراره إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على الأسواق وخاصة أماكن بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومنافذ بيع السلع الاساسية للمواطنين للتأكد من الصلاحية للمنتجات والبضائع المعروضة للبيع وضبط السلع الغير صالحة والمغشوشة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

هذا وتضمن قرار محافظ الدقهلية تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور على مدار اليوم بالتنسيق الكامل مع كافة القطاعات المختلفة لمديريات الصحة والتضامن الإجتماعى والطب البيطرى وغيرها من الجهات المختصة وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنع التجمعات للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم ارتداء الكمامة فى كافة المناطق، كما تضمن القرار تكيلف وكيل الوزارة مدير مديرية الصحة بالدقهلية بعرض تقرير يومى بموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والرصيد الكافى من الاكسجين ومتابعة تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين بنطاق المحافظة .

وأكد محافظ الدقهلية على قيام كافة الجهات المختصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصة حفاظا على سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.