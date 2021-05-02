علي طريقة "الدواء فية سم قاتل" بنك الدم بالزقازيق يوضح حقيقة منشور يحذر مواطن من كيس دم ملوث

الشرقية - إيمان مهنى

علي طريقة أفلام الأبيض والأسود صاحب الكلمة الشهيرة " الدواء فيه سم قاتل"، انتشر منشور علي مواقع التواصل الإجتماعي بالشرقية، يحمل صورة بطاقة لمواطن يدعي "أشرف علي وصورة أورنيك صرف كيس دم باسم نجلته حبيبة أشرف"، يفيد بأن كيس دم ملوث به خطر على حياتها، مما أثار حالة من الذعر.

ذكر المنشور المتداول "نداء عاجل.. أى حد يعرف أشرف محمد على أبو حبيبة أو أشرف على محمد أبو حبيبة، وأخذ كيس دم غلط لبنته ما يا خدوش، كيس الدم ملوث وخطر على بنته، الرجاء التشيير على أوسع نطاق وبسرعة".

ويواصل "اليوم السابع" مع الدكتورة نانسي عبد الحي، مدير بنك الدم بالزقازيق، والتي أكدت عدم دقة المنشور المتداول، موضحة بقولها، أن والد الطفلة حضر لصرف كيس دم بعينه دم تحمل فصيلة B+ وجري عمل التوافق علي العينة وصرف كيس دم سليم ومطابق للمواصفات، إلا أن الممرضة بالمستشفى الجامعي والمحتجز بها الطفلة إكتشفت أنه يوجد خطأ فى فصيلة الدم، حيث إن الطفلة فصيلتها A، وليس كما جاءت العنية الأولي الواردة من المستشفى فصيلة B+، التي علي أساسها تم صرف كيس الدم، حيث إن أكياس الدم تصرف بناء علي العينات بعد إجراء التوافق عليها، لافتة إلى أنه ربما يكون الخطأ في تحديد العينة هو غير مقصود من المستشفى لكثرة العينات والمرضي.

وأضافت مدير بنك الدم بالزقازيق، أن والد الطفلة عاد إلي البنك بالكيس كما هو ولم تأخذ منه الطفلة أي شيء، وتم التحفظ على الكيس بأورنيك الصرف الخاص به .



منشور الفيس بوك الخاص بوالد الطفلة حبيبة (1)



منشور الفيس بوك الخاص بوالد الطفلة حبيبة (2)