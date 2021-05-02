طوارئ بجواتيمالا بسبب إعادة نشاط بركان باكايا.. أطلق أنهارا من الحمم البركانية

فاطمة شوقى

أبقى بركان باكايا، الواقع على بعد حوالي 25 كيلومترًا جنوب مدينة جواتيمالا، البلاد في حالة تأهب، عندما أعاد تنشيطه بشكل غير متوقع وأطلق أنهارًا من الحمم البركانية التي تسببت في قلق ما لا يقل عن 20 مجتمعًا قريبًا، وحذرت سلطات الحماية المدنية من أن تدفقًا جديدًا امتد إلى 1600 متر.



بركان جواتيمالا

أفاد المنسق الوطني للحد من الكوارث (كونريد) أنه وفقًا لتحليل آخر 24 ساعة، يتحرك تدفق الحمم البركانية غربًا وجنوب غرب فوهة البركان ، والتي تبلغ ذروتها عند 2.552 مترًا فوق مستوى سطح البحر، تقع على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب مدينة جواتيمالا، حسبما قالت صحيفة "باخينا 12" الأرجنتينية.

كان البركان قد أنهى الجمعة الماضية فترة نشاط بركاني قوي استمر قرابة ثلاثة أشهر أبقى البلاد في حالة ترقب، خاصة بسبب الحمم البركانية التي وصلت إلى حوالي 450 مترًا من أول منازل مأهولة في قريتي إل روديو وإل باتروسينيو.

أكمل 20 مجتمعًا آخر المسار المتوقع لتدفق الحمم البركانية، مما يعرض حوالي 37915 شخصًا للخطر ، وفقًا لمعلومات من كونريد، ومع ذلك، في الوقت الحالي لا توجد حوادث كبيرة.



جواتيمالا

تسبب الثوران المطول في مارس الماضي في إغلاق مطار لا أورورا بالعاصمة لمدة 24 ساعة ، وهو المطار الدولي الوحيد في البلاد ، بسبب هبوب الرياح التي تسببت في سقوط الرماد في مناطق شمال البركان ، بما في ذلك مدينة جواتيمالا.

سجلت الباكايا اندلاعًا قويًا في 27 مايو 2010 أدى إلى مقتل صحفي تلفزيوني أثناء تغطيته للأخبار. بالإضافة إلى ذلك ، تسبب في تلف المحاصيل.