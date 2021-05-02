ضبط 4 أطنان مفروم وهياكل دواجن فاسدة بثلاجة غير مرخصة في القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 4 أطنان مفروم وهياكل وفيليه دواجن وجمبرى مجمدة فاسدة داخل إحدى الثلاجات غير المرخصة قبل طرحها في الأسواق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين، يفيد بقيام حملة تموينية لمراقبة الأسواق وأماكن حفظ اللحوم في الثلاجات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2,5 طن مفروم وهياكل دواجن مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة المدير المسئول عن مفرمة لحوم، كما تم ضبط 1,38 طن فيليه دواجن وجمبرى يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لإحدى شركات تجارة الصناعات الغذائية بدون ترخيص.