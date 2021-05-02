اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 مايو 2021 08:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 29 طن مخلل فاسد قبل بيعها للمواطنين بالجيزة

الأحد، 02 مايو 2021 07:14 م
ضبط 29 طن مخلل فاسد قبل بيعها للمواطنين بالجيزة مخلل ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط ( 295 برميل مخلل مشكل زنة الواحد 100 كيلو جرام بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى – 2 ماكينة تعبئة – 2 ماكينة تقطيع مخللات – ماكينة طبع إستيكر) بلغ إجمالى وزن المضبوطات 29 طن و 500 كيلو جرام ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخلل بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) وذلك لعدم وجود ثمة تراخيص أو سجل صناعى وحيازته مخللات غير صالحة للإستهلاك الآدمى وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345  على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

 

 

 


الداخلية

جهود الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

حملات امنية

اخبار الحوادث

مخلل

مخلل فاسد

غش

الغش التجاري

جرائم الغش

الغش في المعاملات

اخبار الداخلية

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة