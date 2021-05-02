اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 مايو 2021 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 14 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الأحد، 02 مايو 2021 02:42 م
ضبط 14 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخبز -أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 14 مخبزا بمركز كوم حمادة، وذلك لإنتاجهم خبزا مخالفا للمواصفات وناقص الوزن والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق وكذلك لتهريب حصص الدقيق المدعم.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير ادارة التجارة الداخلية بمديرية التموين .

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.


مخابز البحيره

تهريب الدقيق

حملات تموينيه

محاضر تموينيه

خبز مخالف للمواصفات

محافظه البحيره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة