اليوم السابع
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ضبط كميات ملح وبقسماط وسمسم مجهولة المصدر في الغربية

الأحد، 02 مايو 2021 12:42 م
ضبط كميات ملح وبقسماط وسمسم مجهولة المصدر في الغربية ملح غير صالح - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات كبيرة من ملح يودى وبقسماط وسمسم بدون فواتير تدل على مصدرها ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بمركز ومدينة زفتى.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق بدائرة محافظة الغربية، لضبط المخالفين ومحاربة جشع التجار ومستغلى الدعم وتجار السوق السوداء ، ضمت خالد دنيا كبير مفتشى التموين، والسيد الحواله، ومحمود برغوث المفتشين بإدارة الرقابة بالمديرية.

وأسفرت نتيجة الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص للمواد الغذائية ، وتم تحريز 18 جوال ملح يودى وزن الجوال 25 كيلو بدون فواتير، و250 كيلو سمسم بدون فواتير، و125 كيلو بقسماط مطحون بدون أى بيانات تدل على مصدرها وتاريخ الصلاحية، وجوال بداخله 25 كيلو كراوية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط مدشة لتعبئة الأعلاف، والتحفظ على طن أعلاف بدون فواتير ومجهولة المصدر.

 

 


محافظة الغربية

تموين الغربية

اعلاف

ملح يودى

وكيل تموين الشرقية

مركز زفتى

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