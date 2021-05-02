صالون حلاقة بدمياط يوفر حلاقة مجانية للأيتام فى رمضان

دمياط معتز الشربينى

من المعروف أن صالون الحلاقة ينشط قبل أيام من الأعياد والمناسبات ولاسيما أننا على مقربة من حلول عيد الفطر، والمعروف أن الأعياد من أفضل مواسم الحلاقين، حيث يستعد الصالون لاستقبال زبائن العيد، خاصة الأطفال الذين يفرحون بقدوم العيد ويتزينون لاستقبال.

ولم ينس أحد صالونات الحلاقة بمدينة ميت أبو غالب بمحافظة دمياط، أن يعيد على الأطفال الأيتام بالمدينة بحلاقة مجانية، وعلق صاحبة لافتة مكتوباً عليها "حلاقة الأطفال الأيتام مجانا"، لرسم الفرحة والسعادة على وجوه هؤلاء الأطفال الأيتام.

"اليوم السابع" استمع إلى صاحب محل الحلاقة الذى اطلق المبادرة لإضفاء جو من البهجة على الأطفال الأيتام بميت أبو غالب.

ويقول عبد العزيز طارق فاروق 28 عاما الله يعمل حلاق، إن الفكرة هى إدخال السعادة والسرور على قلب كل طفل يتيم موجودة من زمن بعيد ، ولكن قررت أن تدخل حيز التنفيذ فى شهر رمضان الكريم ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية فترة كفيلة أن تشجع كل الناس على مساعدة بعضها.

وأضاف أن الفكرة بسيطة ويمكن تنفيذها ببساطة وهى لا تقتصر على شهر رمضان فقط ولكن ستستمر طول العام.

وأشار عبد العزيز إلى أننا نحتاج أن نساعد بعضنا وننشر الفرحة والسرور بيننا وخاصة فى قلوب الأطفال الأيتام، لأننا جميعا نعيش مستورين مهما كانت ظروفنا المالية واحتياجنا أما اليتيم فهو لا يملك من أمر نفسه شىء ولكن يحتاج أن يشعر بالسعادة وفرحة العيد مثل جميع الأطفال من سنة.

وتابع عبد العزيز الصالون معروف فى مدينة ميت أبو غالب بدمياط والفكرة أصبحت منتشرة بين الناس وبعض أهالى المدينة نشرها على الفيس بوك اى من السهل أن يصل لنا اى طفل يحتاج الحلاقة أو عمل حلاقة معينة.