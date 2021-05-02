اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 مايو 2021 03:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد كاتدرائية السمائين بشرم الشيخ تحتفل بعيد القيامة المجيد

الأحد، 02 مايو 2021 02:13 ص
شاهد كاتدرائية السمائين بشرم الشيخ تحتفل بعيد القيامة المجيد كاتدرائية السمائين
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ماهر إسكندر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت كاتدرائية السمائين فى شرم الشيخ بعيد القيامة المجيد، وسط إجراءات احترازية، حيث أقامت القداس خارج الكنيسة فى الفناء خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وتعد كاتدرائية السمائيين من أهم الوجهات السياحية الشهيرة فى العالم، وجرى اختيارها ضمن أفضل 5 كنائس على مستوى العالم، لما تتميز به من طراز معمارى فريد، ورسومات مبهرة، وتضم كافة الخدامات سواء للأجانب أو المصريين من مختلف الأعمار.

ويغلب الفن القبطى على الطابع الفنى والمعمارى للكنيسة، لكونها تزخر بالرسومات القبطية المسيحية، وبلغت تكلفة إنشائها نحو 100 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى، حذر من الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على المصلين المشاركين فى صلوات الجمعة العظيمة، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الصحية.
 
وجاء ذلك فى ختام عظته فى الجمعة العظيمة التى صلَّاها قداسته فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وكان قداسة البابا قد نبه أبناؤه إلى الموضوع ذاته، فى عظة خميس العهد أمس فى دير الشهيد مارمينا بمريوط.
 
كاتدرائية السمائين (1)
 
كاتدرائية السمائين (2)
 
كاتدرائية السمائين (3)
 
كاتدرائية السمائين (4)
 
كاتدرائية السمائين (5)
 
كاتدرائية السمائين (6)
 
كاتدرائية السمائين (7)
 
كاتدرائية السمائين (8)
 
كاتدرائية السمائين (9)
 
كاتدرائية السمائين (10)
 
كاتدرائية السمائين (11)
 
كاتدرائية السمائين (12)
 
كاتدرائية السمائين (13)
 
كاتدرائية السمائين (14)
 
كاتدرائية السمائين (15)
 
كاتدرائية السمائين (16)
 
كاتدرائية السمائين (17)
 
كاتدرائية السمائين (18)
 
كاتدرائية السمائين (19)
 
كاتدرائية السمائين (20)
 
كاتدرائية السمائين (21)
 
كاتدرائية السمائين (22)
 
كاتدرائية السمائين (23)
 
كاتدرائية السمائين (24)
 
كاتدرائية السمائين (25)
 
كاتدرائية السمائين (26)
 
كاتدرائية السمائين (27)
 
كاتدرائية السمائين (28)
 
كاتدرائية السمائين (29)
 
كاتدرائية السمائين (30)
 
كاتدرائية السمائين (31)

 


عيد القيامه

اسبوع الآلام

جمعه الآلام

عيد الفصح

كاتدرائية السمائين

اعياد الاقباط

الاقباط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس فى عيد القيامة: الحياة غالية فيجب الالتزام بإجراءات الوقاية (فيديو)

الأحد، 02 مايو 2021 12:00 ص

إقامة قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسط وسط إجراءات احترازية

السبت، 01 مايو 2021 10:34 م

قداس عيد القيامة من داخل كنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد.. لايف وصور

السبت، 01 مايو 2021 10:03 م

أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد القيامة‎ (صور)

السبت، 01 مايو 2021 09:52 م

البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

السبت، 01 مايو 2021 09:17 م

بث مباشر.. قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

السبت، 01 مايو 2021 09:07 م

دير العذراء بأخميم يعتذر عن استقبال الزائرين فى عيد القيامة بسبب كورونا

السبت، 01 مايو 2021 12:23 م

الكنيسة الأسقفية تنشر رسالة أمل وحب بمناسبة عيد القيامة.. فيديو

السبت، 01 مايو 2021 02:20 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ضوابط المشاركة فى الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة‎

الخميس، 29 أبريل 2021 08:09 م

الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد

الخميس، 29 أبريل 2021 08:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة