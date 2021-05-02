شاهد .. اللقطات الأولى لحريق كبير بجوار مطار بن جوريون وإخلاء منازل مجاورة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن الاعلام الإسرائيلى عن اندلاع حريق كبير بجوار مطار بن جوريون، صباح اليوم، الأحد، وقامت السلطات بإخلاء بعض المنازل المجاورة، وقد تداول رواد التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر فيها تصاعد كثيف للأدخنة، فيما لم تشير المواقع الإسرائيلية عن سبب الحريق أو الخسائر الناجمة عنه.

وفى سياق منفصل، لقى ما لا يقل عن 44 شخصا حتفهم فى إسرائيل ليلة الجمعة الماضية، بالإضافة لإصابة 150 آخرين، بسبب التدافع خلال احتفال دينى، فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "كارثة كبيرة".

وكان عشرات الآلاف من اليهود المتطرفين قد تجمعوا عند ضريح الحاخام شمعون بار يوشاى للاحتفالات السنوية التى تشمل الصلاة والرقص طوال الليل.