رصف ورفع كفاءة كوبرى العباسة الرابط بين الشرقية والإسماعيلية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة كوبري العباسة بمركز ومدينة أبوحماد،، والرابط بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية بطول 550 متر وعرض 8 أمتار والمنفذ بمعرفة إدارة التوسع الأفقي بوزارة الري بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بالشرقية.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكبارى وذلك فى إطار خطة تطوير وتجميل المحافظة والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان محافظ الشرقية قد قرر خلال زيارته التفقدية لمركز ومدينه أبوحماد مطلع الأسبوع الماضى تخصيص مبلغ 2 مليون و250 ألف جنيه لسرعة الإنتهاء من صيانة ورصف ورفع كفاءة كوبرى العباسة 70/400 للإسراع الخطى فى تنفيذ الأعمال والإنتهاء منه لتيسير حركة السيارات المارة عليه وتوفير الوقت والجهد.

من جانبه أوضح الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبوحماد أن مديرية الطرق بالتنسيق مع رئاسة المركز قامت بإرسال المعدات المستخدمه في أعمال الرصف مشيرا إلي أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ الخطوات الأولى لأعمال الرصف وحاليا يتم وضع طبقة الأسفلت الأولى على أن يتم وضع الطبقة الأسفلتية الثانية لتنتهي بذلك أعمال رصف كوبرى العباسة.

وقال رئيس مركز ومدينة ابوحماد ،إنه جاري غلق الكوبري وتحويل مسار بديل عن طريق كوبرى الشباب لإتاحة الفرصة أمام الشركة المنفذة للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكوبرى طبقاً للجدول الزمني المحدد، وفتح الكوبري أمام حركة السيارات والمارة.