رئيس مدينة "أبو تشت" يستجيب لشكوى أهالى قرية سمهود بقنا من ضعف الكهرباء

كتبت- نهى عبد النبى- قنا - صابر سعيد

أرسل القارئ محمد السايح من محافظة قنا، شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "واتس اب" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، يتضرر فيها أهالى قرية الشرقي سمهود التابعة لمركز أبوتشت فى قنا من ضعف الكهرباء، وقال القارئ من خلال رسالته لليوم السابع: "نحن أهالى قرية الشرقي سمهود نعاني من ضعف الكهرباء في المنطقه الغربية من القرية بسبب المحول المتهالك".

وقال قدري الشعيني رئيس مدينة أبوتشت، إنه في الوقت الحالي يتم رفع كفاءة محولات الكهرباء بالقري وتركيب محولات ذات جهد عالي في القرى التي تحتاج لذلك، وذلك ردًا على شكوى من مواطن بقرية الشرقي سمهود بمركز أبو تشت.

وأوضح الشعيني، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف رفع كفاءة المحولات وجاري بحث شكوى المواطن لرفع كفاءة المحول ضمن المبادرة.





تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء .

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".