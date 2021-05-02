اليوم السابع
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حبس 3 عاطلين أشعلوا النار بسيارة داخل جراج حي العجوزة

الأحد، 02 مايو 2021 12:52 م
حبس 3 عاطلين أشعلوا النار بسيارة داخل جراج حي العجوزة حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بحرق سيارة داخل جراج حى العجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بإشعال النار بسيارة داخل جراج خاص في حي العجوزة، بإلقاء زجاجة مولوتوف عليها، بسبب حجز توك توك مخالف خاص بأحد المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة قديمة داخل جراج حي العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن 3 عاطلين وراء إشعال النار بالسيارة، بسبب حجز توك توك مخالف ملك أحدهم بالجراج، ورفضه دفع غرامة للحصول عليه، فقرر الانتقام واستعان بصديقيه، وألقى زجاجة مولوتوف داخل الجراج، ما أسفر عن نشوب الحريق بالسيارة. تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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