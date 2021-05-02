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جنرال أمريكي: القوات الأفغانية تواجه "نتائج سيئة محتملة" بعد الانسحاب

الأحد، 02 مايو 2021 10:03 م
جنرال أمريكي: القوات الأفغانية تواجه "نتائج سيئة محتملة" بعد الانسحاب الجيش الامريكي
كتبت: نهال أبو السعود

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قال ضابط عسكري أمريكي كبير، الأحد، إن القوات الحكومية الأفغانية تواجه مستقبلا غامضا ، وفي أسوأ السيناريوهات بعض النتائج السيئة المحتملة ضد متمردي طالبان مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف في الأسابيع المقبلة.

ووصف رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي الجيش والشرطة الأفغانيين بأنهم مجهزون ومدربون بشكل ولديهم قيادة معقولة واستشهد بسنوات خبرة القوات الأفغانية في مواجهة التمرد لكنه امتنع عن القول إنهم مستعدون تمامًا للوقوف في وجه طالبان دون دعم دولي مباشر خلال هجوم محتمل لطالبان.

تحدث رئيس هيئة الأركان المشتركة ، وهو من قدامى المحاربين في الحرب في أفغانستان ، في مقابلة مع مراسلي أسوشيتد برس عما إذا كان يعتقد أن القوات الأفغانية يمكن أن تصمد أمام ضغوط متزايدة.

وأضاف ميلي: "أعتقد أن هناك مجموعة من السيناريوهات هنا من ناحية ، تحصل على بعض النتائج المحتملة السيئة والمثيرة حقًا. من ناحية أخرى ، لديك جيش يبقى متماسكًا وحكومة تبقى متماسكة ".

وأشار إلى أن الجيش الأفغاني عمل في السنوات الأخيرة مع اعتماد أقل على مستشاري الولايات المتحدة والتحالف، ولكن من بين الاستثناءات الرئيسية قوات كوماندوز العمليات الخاصة ووزارة الدفاع.

وقال ميلي إنه من المحتمل أن يتم الانتهاء من الانسحاب قبل الموعد المحدد في 11 سبتمبر الذي أعلنه البيت الأبيض. وقال إن هذا التاريخ يعكس الحد الأقصى التقديري للوقت اللازم لنقل جميع القوات الأمريكية وقوات التحالف ، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المعدات ، خارج البلاد.

 

 


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