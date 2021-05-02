اليوم السابع
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الأحد، 02 مايو 2021 11:30 م
خالد صلاح
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تسجيل 294 إصابة جديدة وحالتى وفاة بكورونا بالمغرب

الأحد، 02 مايو 2021 11:00 م
تسجيل 294 إصابة جديدة وحالتى وفاة بكورونا بالمغرب انتشار فيروس كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت وزارة الصحة المغربية، 294 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 511 ألفا و856 حالة.
 
وأفادت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - بأن مجموع التحاليل التي أجريت للكشف عن الفيروس بلغ 5 ملايين و766 ألفا و301 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب، وذلك عقب إجراء 7 آلاف و668 فحصا جديدا.
 
وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتَي وفاة، ليصل العدد إلى 9 آلاف و28 حالة، كما تم تسجيل 284 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي المتعافين 498 ألفا و415 حالة.
 
 

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