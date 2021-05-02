تحرير 12 محضرًا ضد مخابز مخالفة فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الأحد، على مخابز المحافظة للرقابة على منظومة الخبز المدعم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا فى عدد من المخابز لعدم نظافة أدوات العجين، ونقص وزن رغيف الخبز، وعدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات القياسية، وذلك بمشاركة كل من: محمد عوض، وكيل المديرية، وخالد فهمي، مدير الرقابة التموينية، وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة.

ومن جانبه، أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، على استمرار جهود مديرية التموين في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، مطالبًا المواطنين في حالة وجود أي شكوى التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.