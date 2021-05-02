القبض على أحد المعتدين بالردم فى نهر النيل بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص أثناء قيامه بردم جزء من نهر النيل بناحية مركز طلخا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ورصدت أجهزة حماية النيل، حالة تعدى صارخة على نهر النيل بعزبة أبو غانم بين قريتى كفر الطويلة وديسط، عند الكيلو 197 بالبر الأيسر لفرع دمياط بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، حيث قام أحد المتعدين أثناء الإفطار بالردم داخل مجرى نهر النيل بمخلفات كسر الطوب الأحمر، وتغطية الردم بطبقة من التربة الزراعية لإخفاء معالم المخالفة.

وفى ضوء التحريات والبلاغات التى تم إرسالها لأجهزة الوزارة، وبتوجيهات وزير الموارد المائية والرى ، تم على الفور وبالتنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية والأجهزة الأمنيه إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المخالف وإلزامه باحضار حفار ورفع كافة مخلفات الردم بالمجرى وعلى نفقته ، حيث تم رفع الردم بالكامل ، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية وإعمال شؤونها .

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتى تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل بإعتباره المصدر الرئيسى للمياه فى مصر ، وأن أى تعدى على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين ، وقد بلغ إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن عدد 61551 إزالة تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل " .

كما أطلقت وزارة الموارد المائية والرى سلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل آخرها الموجه رقم 17 والتى بدأت فى 20/3/2021 والجارى تنفيذ المرحله الثانية منها الان ، حيث سجلت الموجه حتى الآن إزالة 3956 مخالفة تم خلالها إسترداد مسطح اجمالى قدره 570449 متر مربع ، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مبانى بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه .

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