اليوم السابع
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الشراقوة لسه بيعزموا القطر .. أكرم تحدى فى رمضان

الأحد، 02 مايو 2021 07:39 م
الشراقوة لسه بيعزموا القطر .. أكرم تحدى فى رمضان
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تليفزيون اليوم السابع ، بثا مباشرا من داخل محطة النخاس بمحافظة الشرقية، لقيام مجموعة من أهالي القرية بتوزيع وجبات الإفطار ساخنة لركاب القطار وقت آذان المغرب.
 
 
وقال المهندس إسلام عطية ، إنهم مجموعة من الشباب أسسوا مطبخا خيريا باسم سنابل الخير والذي يوزع أكثر من 2600 وجبة يوميا على الأهالي  وركاب القطار يوميا ، وتشمل وجبة ساخنة يطبخها شايفات ويوزعها  متطوعين.
 
أوضح انهم يقيمون بتوزيع الوجبات علي أهالي القرية المستحقين والقري المجاورة ، بالإضافة إلي افطار القطر وكذلك علي الطريق السريع "الزقازيق / ميت غمر"، المار أمام القرية، موكدا أن الكرم هو سمات أهل الشرقية، وأنهم لا يقبلون أن يمر قطار به ركاب وقت آذان المغرب ولا يفطرون عندهم.

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اخبار الشرقية

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