الشراقوة لسه بيعزموا القطر .. أكرم تحدى فى رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع ، بثا مباشرا من داخل محطة النخاس بمحافظة الشرقية، لقيام مجموعة من أهالي القرية بتوزيع وجبات الإفطار ساخنة لركاب القطار وقت آذان المغرب.

وقال المهندس إسلام عطية ، إنهم مجموعة من الشباب أسسوا مطبخا خيريا باسم سنابل الخير والذي يوزع أكثر من 2600 وجبة يوميا على الأهالي وركاب القطار يوميا ، وتشمل وجبة ساخنة يطبخها شايفات ويوزعها متطوعين.

أوضح انهم يقيمون بتوزيع الوجبات علي أهالي القرية المستحقين والقري المجاورة ، بالإضافة إلي افطار القطر وكذلك علي الطريق السريع "الزقازيق / ميت غمر"، المار أمام القرية، موكدا أن الكرم هو سمات أهل الشرقية، وأنهم لا يقبلون أن يمر قطار به ركاب وقت آذان المغرب ولا يفطرون عندهم.