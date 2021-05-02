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إحباط ترويج كمية من الحشيش بالخصوص فى القليوبية قبل عيد الفطر المبارك

الأحد، 02 مايو 2021 12:14 م
إحباط ترويج كمية من الحشيش بالخصوص فى القليوبية قبل عيد الفطر المبارك مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من إحباط ترويج صفقة حشيش بمدينة الخصوص قبل الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث قام عاطلان بإحضار 140 طربة حشيش، وقاما بتخزينها في منزل أحدهما للبدء في ترويجها، وتم التحفظ على المخدرات ومبلغ مالي كبير والمتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، تفيد قيام عاطلين بإحضار صفقة من الحشيش وتخزينها في منزل أحدهما بدائرة القسم تمهيدا لتوزيعها على المتعاطين وأصحاب المزاج في عيد الفطر.

جرى عرض المعلومات على اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، قامت قوة كبيرة من مباحث القليوبية وتمت مداهمة منزل أحد المتهمين.

وتم ضبط المتهمين وهما "م. ز" و"م. ف"، وبالتفتيش عثر على 140 طربة حشيش و26 ألف جنيه، وفرد خرطوش وطبنجة، وبمواجهة المتهمين أعترفا بحيازة المواد المخدرة لترويجها في عيد الفطر، حيث يكثر الطلب على مخدر الحشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 


اخبار القليوبية

حشيش

عيد الفطر المبارك

مديرية امن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

مدينة الخصوص

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