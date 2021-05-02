وأفادت السفارة الألمانية لدى ليبيا- في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم /السبت/ - بأنه سيتم توفير المبلغ لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»، التي بدورها ستدعم السلطات الليبية بما في ذلك وزارة الصحة الليبية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في جهودهم للتطعيم.



وأشار البيان إلى أن الدعم يأتي في إطار مشروع يهدف إلى ضمان حصول الفئات الضعيفة من السكان، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق النائية وكذلك المهاجرين واللاجئين، على اللقاحات بسرعة.



ويستهدف المشروع إنشاء سلسلة تبريد موثوقة تمكن مقدمي الرعاية الصحية الليبيين من نشر اللقاحات في مراكز التطعيم في جميع مناطق البلاد وتخزينها بأمان حتى تتم عملية التلقيح، إضافة إلى بناء القدرات على تنسيق حملة التطعيم، وتدريب 6 آلاف من العاملين في مجال التحصين، فضلا عن زيادة الوعي بين السكان بفوائد التطعيم ومخاطره.



وقالت السفارة الألمانية إن المشروع يستغرق 18 شهرا، ولكن نظرًا للحاجة الملحة للمضي قدما في الحملة، سيتم بالفعل تنفيذ الجزء الأكبر من الإجراءات في الأشهر المقبلة.