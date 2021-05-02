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أشهر "فسخانى" فى السويس يكشف مواصفات النوع السليم من المغشوش.. فيديو وصور

الأحد، 02 مايو 2021 01:19 م
أشهر "فسخانى" فى السويس يكشف مواصفات النوع السليم من المغشوش.. فيديو وصور أقدم محل فسيخ فى السويس
السويس- سيد نون

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رصدت كاميرا "اليوم السابع" العمل داخل أشهر وأقدم محل تجاري للبيع الفسيخ بالسويس، وقام تجار الفسيخ بتوضيح كيفية التفرقة بين الفسيخ الجيد والمغشوش وأنواعه الموجودة حاليا في شم النسيم.

وقال عبود علي، أشهر "فسخانى" بالسويس، لـ"اليوم السابع"، إن الفسيخ السليم يكون متماسك الملمس، وهذا من أفضل أنواع الفسيخ.

وأشار "عبود"، إلى أن سمكة الملوحة الأسواني " الكلابى " هي أقدم سمكة مل,حة، وتعود تاريخها إلى استخدام الفراعنة لها.

أشهر-فسخانى-بالسويس-يكشف-مواصفات-النوع-السليم-من-المغشوش
أشهر فسخانى بالسويس يكشف مواصفات النوع السليم من المغشوش

 

الفسيخ-(1)
 

 

الفسيخ-(2)
 

 

الفسيخ-(3)
 

السويس

شم النسيم

الفسيخ

محافظه السويس

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