أخبار 24 ساعة.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة من كاتدرائية العباسية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
أخبار 24 ساعة.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة من كاتدرائية العباسيةالأحد، 02 مايو 2021 12:00 ص
البابا تواضروس
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