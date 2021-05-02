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أخبار 24 ساعة.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة من كاتدرائية العباسية

الأحد، 02 مايو 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة من كاتدرائية العباسية البابا تواضروس
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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