مستشار الأمن القومى الأمريكى يبحث الأزمات فى المنطقة مع مصر وإسرائيل

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إنه بحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع نظيره الإسرائيلي مائير بن شبات ومسؤولين في الحكومة المصرية.

وكتب مستشار الأمن القومى الأمريكى في تغريدة: "تحدثت اليوم مرة أخرى مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات والحكومة المصرية حول الأزمة المستمرة. الولايات المتحدة منخرطة في دبلوماسية مكثفة وجهودنا ستستمر".

I spoke with Israeli National Security Advisor Meir Ben-Shabbat and the Government of Egypt again today about the ongoing crisis. The United States is engaged in intensive diplomacy and our efforts will continue.