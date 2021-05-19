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مستشار الأمن القومى الأمريكى يبحث الأزمات فى المنطقة مع مصر وإسرائيل

الأربعاء، 19 مايو 2021 11:29 م
مستشار الأمن القومى الأمريكى يبحث الأزمات فى المنطقة مع مصر وإسرائيل مستشار الأمن القومى الأمريكى
كتب : أحمد جمعة

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إنه بحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع نظيره الإسرائيلي مائير بن شبات ومسؤولين في الحكومة المصرية.

وكتب مستشار الأمن القومى الأمريكى في تغريدة: "تحدثت اليوم مرة أخرى مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات والحكومة المصرية حول الأزمة المستمرة. الولايات المتحدة منخرطة في دبلوماسية مكثفة وجهودنا ستستمر".

 

 


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