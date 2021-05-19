إحالة أوراق المتهمين بقتل طالبة حقوق حامل بقنا للمفتى

قنا صابر سعيد

أحالت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، أوراق المتهمين في قتل ربة منزل بسبب خلافات مع زوجها بقرية الحجيرات في قنا لمفتي الجمهورية.

تعود أحداث الواقعة إلى 24 ديسمبر 2020 عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين بدوي.ع.م. ونجل شقيقه رجب.س.ع، بتهمة قتل آية محمود أحمد، ربة منزل، وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، وكانت حامل بالشهر الثالث، والشروع في قتل زوجها علاء محروس الحي عمر، محامي، بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما.

وكانت قد نشبت مشاجرة لفظية بين المتهمين والمجني عليهما بسبب أسبقية المرور بالسيارة وإحداث غبار، فتربص المتهمون بالمجني عليهما على طريق قرية الحجيرات وأطلقا عليهما أعيرة نارية أثناء مرورهما بالسيارة، نتج عن ذلك مقتل المجني عليها وتم إحالة القضية برقم 750 لسنة 2021، جنايات قنا، والمقيدة برقم 139 لسنة 2021 كلي قنا.