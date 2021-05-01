CNN: تراجع معدلات وفيات كورونا بأمريكا بنسبة 80% بسبب حملات التطعيم

ندى سليم

أفاد تقرير صادر عن شبكة CNN، عن تراجع معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مرجعًا ذلك إلى التوسع في حملات إطلاق اللقاحات على مدار الشهور الماضية.





وكشفت البيانات عن أن متوسط ​​الوفيات الجديدة لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة طوال أسبوع بلغت 670 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

واظهرت البيانات أيضًا أن الولايات المتحدة وصلت إلى أدنى متوسط ​​أسبوعى للوفيات الجديدة المبلغ عنها منذ يوليو الماضي، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 80% منذ يناير الماضى.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، إن لقاحات فايزر وموديرنا ساهمت فى خفض خطر دخول المستشفى بين كبار السن المصابين بنسبة 94 ٪ ، كما أكد التقرير على فعالية لقاح فايزر وموديرنا بين البالغين الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا و أكثر.

ووصل المتوسط ​​الأسبوعي للوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة الى أدنى مستوى له منذ أكتوبر، حيث يمثل الانخفاض من 3431 حالة وفاة يوميًا في المتوسط ​​في يناير الماضى إلى 684 في أبريل، انخفاضًا بنسبة 80 ٪، طبقت لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وقد تم تسجيل أعلى متوسط لوفيات فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة في 13 و 14 يناير الماضى، مما يشير إلى الدور الذى لعبته لقاحات فيروس كورونا على معدلات الوفيات بين مجموعات معينة في الولايات المتحدة ، مثل كبار السن.

وأوضح الباحثون أن هناك تراجعا فى معدلات الوفيات بين المقيمين بدور الرعاية الذين تم تطعيمهم بشكل كبير، حيث تستهدف الأنظمة الصحية بالولايات الأمريكية التوسع فى حملات التطعيم للسيطرة على معدلات الإصابات والوفيات فى أقرب وقت.