نيويورك تايمز بعد تطعيم 100 مليون أمريكى: حملة مكثفة للتشجيع على اللقاحات

كتبت رباب فتحى

قال جيفري دي زينتس، منسق الاستجابة لمواجهة وباء كورونا في البيت الأبيض، إن 100 مليون شخص في الولايات المتحدة تم تطعيمهم بالكامل، وهو رقم يمثل حوالي 40 في المائة من البالغين، لكن القلق لا يزال يتزايد بين مسئولي الصحة بشأن الوصول إلى المزيد من الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحات، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن إدارة بايدن بدأت مرحلة مكثفة من حملة التطعيم التي تتطلب إيجاد طرق لتلقيح أولئك الذين ما زالوا مترددين أو متشككين ، أو يواجهون صعوبة في الحصول على لقاح، وأكد المسئولون مرارًا في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الجمعة أن "المرحلة التالية" ، كما أشار إليها زينتس ، تستدعى جهود على كافة المستويات سواء على مستوى السلطات أو على المستوى الشخصى.

ودعا الرئيس جو بايدن أصحاب العمل مؤخرًا إلى منح العمال إجازة مدفوعة الأجر للحصول على التطعيم.

أظهرت استطلاعات الرأي أن مقاومة اللقاح متجذرة بشكل أعمق بين البيض الذين يعيشون في المناطق الريفية، وخاصة أولئك الذين يصوتون للجمهوريين، أو يصفون أنفسهم بالمسيحيين الإنجيليين، وحققت الحملات التي تستهدف المجتمعات السوداء واللاتينية مكاسب مذهلة ، على الرغم من أن خبراء الصحة العامة تحدثوا تباينات ملحوظة في معدلات التطعيم الخاصة بهم.

اعتبارًا من يوم الجمعة ، كان مقدمو الخدمات يقدمون حوالي 2.55 مليون جرعة يوميًا في المتوسط ​​، أي بانخفاض بنسبة 25 بالمائة تقريبًا عن ذروة 3.38 مليون تم الإبلاغ عنها في 13 أبريل ، وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وكانت بعض مناطق البلاد - ولا سيما الجنوب - متخلفة كثيرًا عن مناطق أخرى.

وقالت الصحيفة إن أسباب التراجع في الوتيرة ما زالت غير واضحة تمامًا، ولكن أقر زينتس بأن العدد الإجمالي للتطعيمات اليومية سيكون الآن "معتدلاً ومتقلبًا" ، وأنه سيكون هناك "قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب". تم شحن ما يقرب من 30 مليون جرعة هذا الأسبوع.

وقادت علامات الانخفاض المحتمل في الطلب بعض خبراء الصحة العامة إلى الخوف من ثبات الاهتمام العام.

ولمواصلة زخم الحملة، قال المسئولون إن الحكومة تعمل على تسهيل حصول الأمريكيين على التطعيم في مكاتب الأطباء وفي مواقع السير دون تحديد موعد مسبق.

وقال الدكتور فيفك مورثي، جراح عام "نحن نعلم أن حوالي 80 بالمائة من الأشخاص الذين يحاولون اتخاذ قرار بشأن اللقاح يقولون إنهم يريدون التحدث إلى طبيبهم بشأن هذا القرار. ، لقد سمعنا ذلك بصوت عالٍ وواضح ، مضيفًا أن إدارة بايدن ستقول المزيد قريبًا عن الجهود المبذولة لإيصال اللقاحات إلى الناس من خلال أطبائهم. "