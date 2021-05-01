نشر 1500 ضابط في فيينا للتأكد من مراعاة قيود كورونا خلال عيدي العمال والقيامة

أ ش أ

أعلن وزير داخلية النمسا كارل نيهمر أنه تم رفع مستوى الاستعدادات الأمنية لتأمين احتمالات حدوث تجمعات بمناسبة الاحتفال بعيدى العمال والقيامة المجيد لجاليات الطوائف الأرثوذوكسية، حيث تم نشر 1500 ضابط إضافي في فيينا وحدها، وإجراء نحو 12 مليون عملية مراقبة على الحدود، ونحو 300 ألف فحص للحجر الصحي بمعرفة الشرطة.



وقال نيهمر - في تصريحات اليوم السبت - "إن جميع ضباط الشرطة يواصلون عملهم الدؤوب لتأمين الاحتفالات، والتأكد من الالتزام بقيود جائحة فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن الجائحة جلبت تحديات أمنية إضافية منذ ربيع العام الماضي.