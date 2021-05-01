اليوم السابع
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مسلمون يهدون مجسم كنيسة مصنوع من الزجاج لراعي دير قنا

السبت، 01 مايو 2021 09:51 م
مسلمون يهدون مجسم كنيسة مصنوع من الزجاج لراعي دير قنا المجسم
قنا صابر سعيد

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أهدي مجموعة من مسلمي مدينة نقادة جنوب محافظة قنا، مجسم كنيسة مصنوع من الزجاج والأخشاب، وذلك في يوم احتفالات عيد القيامة وتعبيرًا عن روح المحبة والترابط ما بين مسلمي وأقباط المدينة.
 
 
وقال حمام محمد، صانع المجسم، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن عماد عابدين ومحمد عبدالعاطي، من أبناء مدينة نقادة، طلبا منه صناعة المجسم لتقديمه في أعياد القيامة هدية للقس كيرلس راعي دير القديس، وذلك تعبيرًا عن مدي الترابط والمحبة ما بين الأقباط والمسلمين وتهنئتهم بعيد القيامة.
 
وأوضح عاطف حمام، أن صناعة المجسم استغرقت أكثر من أسبوع للانتهاء منه وتقديمه في الموعد المحدد، حيث صنع من بقايا الزجاج، وكذلك الأخشاب واستخدام الغراء، كما يحتاج إلي دقة ومهارة في صناعته.
 
وأشار عاطف حمام، إلي أنه يقوم بصناعة الفوانيس ومجسمات المساجد من بقايا الزجاج، وهو أشهر الصناع في مدينته وجنوب محافظة قنا، حيث لا يوجد الكثير من الحرفيين الذين يصنعون المجسمات من الزجاج.
 
المجسم داخل الدير بعد صناعته
المجسم داخل الدير بعد صناعته

المجسم من داخل الدير بقنا
المجسم من داخل الدير بقنا

مجسم الكنيسة
مجسم الكنيسة

 


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