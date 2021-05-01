اليوم السابع
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مرفق الكهرباء ينصح بفصل مبرد المياه حتى اذان المغرب لخفض الفاتورة

السبت، 01 مايو 2021 06:00 ص
مرفق الكهرباء ينصح بفصل مبرد المياه حتى اذان المغرب لخفض الفاتورة مبرد مياه
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نصائح للمواطنين بغلق مبرد المياه من الكهرباء وفصل الفيشة من المنبع حتى اذان المغرب لخفض فاتورة الكهرباء الشهرية و ترشيد استهلاك الطاق.

وهناك بعض المعلومات التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل وهي كالاتي :

 1-تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر .
 2-شراء مبرد مياه يحتوي علي ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءةالطاقة).
3-من افضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .
4- التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الاطفال .
5-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة الا عند الضرورة.
6-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي علي ثلاجة.



 


الكهرباء

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