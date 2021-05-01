اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يعلن تحرير 8532 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق إجراءات كورونا

السبت، 01 مايو 2021 04:31 م
محافظ المنيا يعلن تحرير 8532 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق إجراءات كورونا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية والرقابية بنطاق المحافظة، لتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء المواطنين الكمامات الواقية والحفاظ على مسافات التباعد ونسب الاستيعاب، وذلك من خلال المرور على المطاعم والمقاهى والكافتيريات ومواقف السيارات ووسائل النقل العام، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن محافظ المنيا، أنه تم تحرير 8532 مخالفة لأفراد ومنشآت لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مراكز المحافظة، منذ بدء تطبيق الإجراءات، مؤكدا على استمرار جهود المحافظة فى تنظيم الحملات اليومية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ، ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، موجها بالتعامل بكل حزم مع المخالفين من خلال سحب التراخيص فى حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة فى حالة عدم ارتدائها، مناشدًا المواطنين بالحفاظ على مسافات التباعد والابتعاد عن الاماكن المزدحمة.


فيروس كورونا

الاجراءات الاحترازية

حملات

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة