لماذا يتجه بايدن لحظر سجائر المنثول؟.. ومن الفئة الأكثر تضررا.. نيوزويك تجيب

كتبت رباب فتحى

سلطت مجلة "نيوزويك" الأمريكية الضوء على إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها ستصدر اقتراحا العام المقبل لحظر سجائر المنثول، بهدف "الحد من إدمان التبغ والحد من الوفيات" و"معالجة التفاوتات الصحية"، وقالت أن الخطوة تأتى بدعم كامل من إدارة الرئيس جو بايدن.

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة جانيت وودكوك: "منع المنثول - آخر نكهة مسموح بها - فى السجائر وحظر جميع النكهات سيساعد فى إنقاذ الأرواح، خاصة بين أولئك الذين تأثروا بشكل غير متناسب بهذه المنتجات المميتة." ويشار إلى أن الأمريكيون السود الأكثر تضررا من هذه المنتجات.

وأضافت "مسلحين بأدلة علمية قوية، وبدعم كامل من إدارة [بايدن]، نعتقد أن هذه الإجراءات ستطلقنا على مسار نحو إنهاء الأمراض المرتبطة بالتبغ والوفاة فى الولايات المتحدة."

وقالت المجلة أنه يوجد حاليًا حوالى 18.6 مليون مدخن سجائر المنثول فى الولايات المتحدة. ومن بين جميع المدخنين السود، يدخن ما يقرب من 85 فى المائة سجائر المنثول، بينما يستخدم 30 فى المائة من المدخنين البيض سجائر المنثول، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء.

وقالت الصحيفة أن هذا الإعلان يأتى بعد دعوى قضائية رفعت ضد إدارة الغذاء والدواء فى يونيو الماضى من قبل مجلس قيادة مكافحة التبغ الأمريكى الأفريقى، ومجموعة العمل بشأن التدخين والصحة، والجمعية الطبية الأمريكية، والجمعية الطبية الوطنية.

زعمت الدعوى أن المجلس والمجموعات الثلاث الأخرى "دعت مرارًا وتكرارًا إدارة الغذاء والدواء إلى الوفاء بواجبها القانونى لإعادة تقييم معايير منتجات التبغ واتخاذ قاعدة لحظر سجائر المنثول. فشلت إدارة الغذاء والدواء فى القيام بذلك، ورفضت حتى حلها. "

وأضافت الدعوى: "إن تأخير إدارة الغذاء والدواء وتقاعسها وفشلها فى التحرك بسرعة كان مدمرًا، حيث بدأ الملايين من الناس فى تدخين السجائر، مما يتسبب فى آلاف الوفيات المبكرة".

وقالت وودكوك: "من خلال هذه الإجراءات، ستساعد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشكل كبير فى الحد من بدء الشباب بالتدخين، وزيادة فرص الإقلاع عن التدخين بين المدخنين الحاليين، ومعالجة التفاوتات الصحية التى تعانى منها المجتمعات الملونة، والسكان ذوى الدخل المنخفض، وكل من هم عرضة لاستخدام منتجات التبغ هذه. "

قال كزافييه بيسيرا، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، فى بيان : "هذا القرار القائم على العلم يعكس التزام إدارة بايدن بتحسين صحة جميع الأمريكيين ومعالجة الفوارق الصحية فى مجتمعاتنا الأكثر تهميشًا".

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن تأثير هذه السجائر: "المنثول يخفى نكهات منتجات التبغ، مما يسهل البدء فى استخدامها. كما يمكن أن تكون منتجات التبغ التى تحتوى على المنثول أكثر إدمانًا ويصعب الإقلاع عنها من خلال تعزيز تأثيرات النيكوتين".