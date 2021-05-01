اليوم السابع
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ضبط أكثر من 3 أطنان كبدة فاسدة بثلاجة غير مرخصة في القليوبية

السبت، 01 مايو 2021 11:48 ص
ضبط أكثر من 3 أطنان كبدة فاسدة بثلاجة غير مرخصة في القليوبية كبده مجمدة فاسدة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 3.13 طن لحوم وكبدة مجمدة فاسدة داخل إحدى الثلاجات غير المرخصة قبل طرحها في الأسواق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين، يفيد بقيام حملة تموينية لمراقبة الأسواق وأماكن حفظ اللحوم في الثلاجات.

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص، عثر بها على 3.13 طن لحوم وكبدة مجمدة دون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مباث تموين القليوبية

لحوم فاسدة

كبدة مجمدة

لحوم مجمدة

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