"صحة أسيوط" توعى المواطنين بالوقاية من كورونا والتسجيل للحصول على اللقاح

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن المحافظة استقبلت فرق التواصل المجتمعى للقيام بنشر التوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وتقديم الخدمة الطبية ضمن مبادرتى رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومتابعة حالات فيروس كورونا بالعزل المنزلي، للمواطنين بالمحافظة .

جاء ذلك بحضور وفد وزارة الصحة بقيادة الدكتورة إيمان عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للإعلام والدكتورة علا حجازى مدير عام الإدارة العامة للإعلام بوزارة الصحة ، وفرق التواصل المجتمعى التطوعية .

وأشار المحافظ إلى أن الفرق استهدفت المنشآت العامة والمواقف والمساجد والكنائس وجميع دور العبادة والساحات الشعبية أمام المساجد والميادين والأسواق للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا وكيفية حجز اللقاح من خلال زيارة الموقع الإلكترونى، أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذى يواجهون صعوبة فى التسجيل إلكترونيًا) ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن 15335 ، وذلك فى إطار جهود وزارة الصحة لمتابعة الوضع الوبائى لفيروس كورونا بالمحافظات ، حيث تم المرور على عدد من القرى التابعة لمراكز المحافظة بالتنسيق مع عمد ومشايخ القرى لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتغذية الصحية، والتوجه فورًا إلى المستشفى فى حال ظهور أى أعراض مرضية لفيروس كورونا.

وأضاف المحافظ أن فرق التواصل المجتمعى قامت بالمرور على ميدان وساحة المسجد الفرغل بأبوتيج ومسجد ناصر بمدينة أسيوط وميدان الأزهر وموقف الأزهر بحى غرب ، ومسجد الجامع الكبير بالوليدية .

كما تم المرور على المقاهي، والمحلات التجارية، والأسواق ومواقف المواصلات العامة، ودور العبادة "المساجد والكنائس"، والأراضى الزراعية، لتوعية المواطنين المترددين على تلك الأماكن وأصحاب الأعمال بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتًا إلى أنه تم توزيع مستلزمات وقائية "كمامات، مطهرات" على المواطنين ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، بما ساهم فى تحسين الصحة العامة للمواطنين والحد من الإصابات والوفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لفرق التواصل المجتمعى والقائمين عليها معلنا تقديمه كافة سبل الدعم لتسهيل مهمتهم بالقرى والنجوع وتحقيق اقصى استفادة من المبادرة فى توعية المواطنين ، كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائى لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظاً على صحتهم وسلامة أسرهم معلنًا تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".



الفرق تتحدث للمواطنين بطرق التوعية والوقاية



فرق التواصل المجتمعى توعى المواطنين بالمساجد



فرق التواصل توزع منشورات التوعية على المواطنين



فرق التواصل توعى المواطنين



فرق التواصل مع المواطنين



فرق التوعية بشوارع اسيوط