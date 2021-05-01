ديلى ميل: جونسون قد يقاضى الحزب الوطنى الاسكتلندى بهدف عرقلة استفتاء الاستقلال

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مصادر أن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون ربما يقاضى الحزب الوطني الاسكتلندي الذي تتزعمه رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون، أمام المحكمة العليا، لوقف الاستفتاء الثاني على استقلال اسكتلندا.

وتقول المشورة القانونية التي يعود تاريخها إلى عام 2011، إن البرلمان الاسكتلندي لا يمكنه المضي قدمًا في الاستفتاء دون موافقة البرلمان البريطاني.

ومن غير المرجح أن يقدم جونسون هذه الموافقة التي تشتد الحاجة إليها، لأنه لا يريد أن يكون "رئيس الوزراء الذي خسر اسكتلندا"، حسبما ذكرت صحيفة "تليجراف".

وجعلت ستورجون الدعوة إلى استفتاء استقلال جديد، العنصر الرئيس لسياساتها قبل الانتخابات الاسكتلندية، حيث أصرت على أن فوز الحزب الوطني الاسكتلندي الكبير يمنح تفويضًا لاقتراع جديد ، على الرغم من أن التصويت الأخير في عام 2014 وصف بأنه يحدث "مرة واحدة في كل جيل".

واعتبرت الصحيفة أن المعارضة داخل برلمان المملكة المتحدة قوية جدًا لدرجة أنها قد تأخذ الحزب الوطنى الاسكتلندى إلى المحكمة العليا إذا لم ينجح نهج جونسون "ليس الآن" في ضوء جائحة فيروس كورونا.

في هذه الحالة ، يمكن للحزب الوطني الاسكتلندي أن يقدم مشروع قانون استفتاء في هوليرود – مقر الحكومة- دون إذن من برلمان المملكة المتحدة. تشير المصادر إلى أن ستورجون يمكن أن تستمر في محاولة إجراء تصويت دون إذن ، مما قد يؤدي إلى رفع دعوى قضائية.

قال مصدر حكومي بريطاني: "إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، هذه الأوراق التي سيلعبونها ، فلا أعتقد أن حكومة المملكة المتحدة يمكنها الجلوس وعدم القيام بأي شيء".

ومن المتوقع أن تظل ستورجون، رئيسة لوزراء اسكتلندا وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي ، في مقعدها بعد انتخابات البرلمان الاسكتلندي يوم الخميس.

مع توقع تخصيص غالبية المقاعد للأحزاب المؤيدة للاستقلال ، من المرجح أن يهيمن الاستفتاء على المناقشات في السياسة الوطنية لعدة أشهر.

وتأتي الضربة الأخيرة في محاولة البلاد للاستقلال بعد أن أظهر استطلاع أجرته سافانتا كومريس أن 54 في المائة سيصوتون بلا إذا حققت ستورجون طموحها في إجراء استفتاء آخر.

وأشارت الأبحاث التي أجراها الشركة الإسكتلندية أيضًا إلى أن الحزب الوطني الاسكتلندي سيخسر مقعدين في انتخابات حاسمة الأسبوع المقبل - مما يحرمه من أربعة مقاعد يمكنها أن تمنحه الأغلبية.