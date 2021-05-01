جمارك ارقين تضبط محاولة تهريب سبيكتين من الذهب

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ ارقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب سبيكتين من الذهب بالمخالفة لقانون الرقابة علي المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

بناءً على مذكرة معلومات من النقيب محمد بكرى رئيس وحدة البحث الجنائي وعبد الفتاح عبده عبد الفتاح مسئول الأمن الجمركي، مفادها اعتزام المدعو عمر عبد الباقي محمد، سوداني الجنسية، تهريب قطعتين معدنيتين يشتبه في كونهما من معدن الذهب النفيس فى الأتوبيسات القادمة من الخرطوم .

وبالعرض علي حمدى محمد مكى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد اللاه ومحمود رشدى مأمورى الجمرك لتفتيش الأمتعة الشخصية للراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود قطعتين من المعدن بوزن 1500 جرام تقريبا قابلة للعجز والزيادة يشتبه في كونها من معدن الذهب النفيس مخبأة داخل مناطق حساسة على جسم المذكور .

قرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 13 لسنة 2021، وحرره محمود مختار وتم احاله المحضر للنيابة العامة.