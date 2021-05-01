جارديان: الحكومة الهندية تجاهلت تحذيرات علماء حول متغير أكثر عدوى لكورونا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن لجنة من العلماء الهنود حذرت المسئولين فى أوائل مارس من ظهور نوع جديد وأكثر عدوى من فيروس كورونا فى البلاد.

على الرغم من التحذير، قال أربعة من العلماء إن الحكومة لم تسع لفرض قيود كبيرة لوقف انتشار الفيروس، حسبما ذكرت رويترز يوم السبت، إن ملايين الأشخاص حضورا دون ارتداء الكمامة الاحتفالات الدينية والتجمعات السياسية التي عقدها رئيس الوزراء ناريندرا مودي وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وسياسيون معارضون.

في غضون ذلك، واصل عشرات الآلاف من المزارعين التخييم على أطراف نيودلهي احتجاجًا على تغييرات السياسة الزراعية لمودي.

وقالت الصحيفة إن ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان تكافح الآن لاحتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي، والتي يقول بعض العلماء إنها تتسارع من خلال المتغير الجديد ومتغير آخر تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا.

وسجلت الهند رقمًا قياسيًا عالميًا آخر في 401993 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد يوم السبت، بينما قفزت الوفيات بمقدار 3523 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعتقد الخبراء أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.

ومما زاد من تفاقم الوضع، اندلع حريق في جناح مستشفى مخصصة لكورونا بغرب الهند في وقت مبكر من يوم السبت، مما أسفر عن مقتل 18 مريضا، وقالت الشرطة إن الحريق الذي اندلع في مستشفى الرفاه في بلدة بهاروش بولاية جوجارات، تم إخماده خلال ساعة، ويتم التحقيق في السبب.

ويعد الارتفاع المفاجئ في الإصابات أكبر أزمة تشهدها الهند منذ تولى مودي منصبه في عام 2014.

ووفقا لأحد العلماء، وهو مدير مركز أبحاث في شمال الهند الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، تم إصدار التحذير بشأن البديل الجديد في أوائل مارس من قبل Insacog اتحاد علم الوراثة الهندي Sars-CoV-2 ، وتم نقله إلى مسئول كبير يقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء.

وتم إنشاء Insacog كمنتدى للمستشارين العلميين من قبل الحكومة في أواخر ديسمبر على وجه التحديد للكشف عن المتغيرات الجينية لفيروس كورونا التي قد تهدد الصحة العامة. يجمع Insacog بين 10 مختبرات وطنية قادرة على دراسة متغيرات الفيروسات.